إسرائيل – ذكرت قناة عبرية أن امرأة إسرائيلية ألقت بقايا تفاحة على بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء أمس، السبت، خلال تواجده في تجمع انتخابي.

وأفادت القناة العبرية الـ”السابعة”، مساء أمس، السبت، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على امرأة إسرائيلية، بعدما ألقت بقايا تفاحة تجاه نتنياهو، خلال تواجده في مدينة نتانيا، أثناء تجمع انتخابي لحزبه الحاكم “الليكود”.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو لم يُصب بشيء، مشيرة إلى أنه كان يتواجد في مؤتمر انتخابي للحزب ـ دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأوضحت القناة العبرية أن الحرس الشخصي لنتنياهو قام باعتقال المرأة، ونقلها للتحقيق.

ونوه حزب “الليكود” إلى أن إلقاء القناة بقايا “التفاحة” لم يقصد به نتنياهو، وإنما مريم بيربروجر، رئيس بلدية نتانيا.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم، السبت، أنه سبق أن وقع موقف محرج مشابه لما جرى لنتنياهو، حيث تم إلقاء الطماطم على شمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، خلال حملته الانتخابية، في مدينة بتاح تكفا، في العام 1981.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية ثالثة خلال أقل من عام واحد، في الثاني من مارس/آذار المقبل.