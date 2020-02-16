وزير الخارجية السعودي: لا اتصالات مباشرة مع إيران وعلى طهران تغيير سلوكها أولا

وزير الخارجية السعودي: لا اتصالات مباشرة مع إيران وعلى طهران تغيير سلوكها أولا

ألمانيا – أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الرياض سترد على أي استفزاز إيراني، مطالبا طهران بتغيير سلوكها أولا، قبل إقامة أي اتصالات مباشرة بين البلدين.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقد امس السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: “نهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، والتغيير الوحيد في المنطقة هو تصعيد إيران أعمالها العدائية”​​​.

وأضاف: “أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه”.

وأكد بن فرحان أن المملكة لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفا: “رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر”.

واعتبر أن إيران تمثل عامل عدم الاستقرار الرئيس في المنطقة، قائلا: “هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة”، مشيرا إلى أن “إيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي”.

وفي الشأن اليمني، أكد أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، مضيفا: “موقفنا في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي”، معربا عن أمله في أن “يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران”.

وأكد أن التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية.

المصدر: وكالات