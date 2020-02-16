ليبيا – حذرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظراً للأسلحة على ليبيا، مؤكدةً أن ليبيا لديها الآن أسلحة متطورة جداً مما يهدد الأمن المحلي والدولي.

وليامز لفتت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إلى أن هناك انتهاكات خطيرة جداً تحدث في البر والبحر والجو ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا على أن الوضع الميداني في ليبيا هش ومقلق، مشيرةً إلى أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستتمع مجدداً في 26 من الشهر الحالي.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن طرابلس وبنغازي وسبها في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار أميركي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه.