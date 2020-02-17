مصر – أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين 17 فبراير/شباط، أن مباراته أمام “صن داونز” الجنوب أفريقي، ستلعب على إستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، وفقا لما نقله موقع “يلا كورة”: “إن الجهات الأمنية وافقت على إقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع”.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع مرجان: “منذ اليوم الأول لقرعة ربع النهائي وتحديد موعد المباراة، تحرك الأهلي من خلال رئيسه وإدارته لبحث ملف ملعب المباراة”.

وأكمل: “رئيس النادي أجرى العديد من الاتصالات وكان هناك تواصل مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لنقل المباراة من ملعب السلام لاستاد القاهرة بحضور جماهيري كبير”.

وصرح: “وزير الرياضة أثناء وجوده مع الخطيب في مراسم وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس أبلغه بأن الجهات الأمنية وافقت على طلب النادي الأهلي”.

وشدد:”المباراة ستقام في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، بيع التذاكر عبر موقع تذكرتي، والتأمين من خلال الشركة الأفريقية للأمن”.

وأضاف: “سيتم بحث كل سبل طرح التذاكر مع شركة تذكرتي من أجل إمكانية توفير بعض التذاكر في المحافظات المختلفة، المباراة يوم 29 فبراير في الساعة السادسة، كل هذا متواجد بموقع الكاف”.

وتحدث مدير الأهلي قائلا: “خلال الفترة الماضية في المباريات التي كانت تقام على ملعب السلام كان هناك تواجد جماهيري بشكل جيد ولائق وتعاون مع الجهات الأمنية مثل ما كان الحال في مباراة النجم الساحلي، ورسالتنا دائما للجماهير أن الأمن يعمل للتأمين والمساعدة”.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قال في تصريحات سابقة إن مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي، ستقام أيضا على إستاد القاهرة الدولي يوم 28 فبراير/شباط، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضا.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما في قطر.