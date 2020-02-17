موسكو – اكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الحكومة الروسية، تقوم بصياغة تدابير واضحة وقابلة للتنفيذ، لدعم المنتجين المحليين.

وأضاف بوريسوف القول، إن “الحكومة تعمل لتنفيذ المهمة، التي كلفها بها الرئيس بوتين، والمتعلقة بصياغة تدابير واضحة وقابلة للتنفيذ، لدعم المنتجين المحليين، من أجل زيادة وجود البزنس الوطني في السوق المحلية، لا سيما عند تنفيذ المشاريع الوطنية”.

وأشار بوريسوف، إلى أن ذلك، “يشمل أيضا كل عمليات المشتريات الحكومية بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها شركاتنا العملاقة”.

وأشار إلى أنه يتم تخصيص أموال ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، “والتي ، بالطبع ، يمكن أن تعطي زيادة جدية للاقتصاد ونموا كبيرا في صناعتنا”.

المصدر: نوفوستي