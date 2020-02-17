الأردن – أكد محمد عبد السلام رئيس وفد جماعة “أنصار الله” الحوثية خلال لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق يقضي بإجراء عملية تبادل يفرج بموجبها عن 1400 أسير من الطرفين.

وأوضح عبد السلام في تغريدة على “تويتر”: “تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي جرى التوافق عليها في ملف الأسرى والمفقودين، تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن على إجراء عملية تبادل أسرى بينهم سعوديون وسودانيون”.

ونؤكد أننا وسعيًا لإحراز تقدم في اتفاق السويد سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة ، وغير ذلك من الخطوات التي نص عليها اتفاق ستكهولم وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل .

ووقع الاتفاق في ختام اجتماع أستمر لـ7 أيام في العاصمة الأردنية عمان، حيث يعتبر “الجولة الثالثة” من المناقشات التي تجريها الـلجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم أواخر عام 2018.

وجددت الأطراف التزامهما بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.

من جهته، علق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قائلا: “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم”.

وأضاف: “كان التقدم بطيئا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.

المصدر: RT