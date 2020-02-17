ليبيا – رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أن ما يسمى المجتمع الدولي يريد فقط إدارة الأزمة الليبية وليس حلها، معتبرا أن اتفاق الصخيرات في عام 2015 إحدى نتائجه تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج خير دليل على ذلك.

الزايدي أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد إلى أن كل المبعوثين الدوليين دائما يطرحون أفكارا لا تخدم مصالح الشعب الليبي وضد إرادته.

وأشار إلى أنه رغم وجود مجلس نواب منتخب من الليبيين لكن المجتمع الدولي تغاضى عن ذلك المجلس وفرض حكومة يتحكم فيها الإخوان وتخدم مصالح الدول الاستعمارية رغم أن أغلبية الليبيين لم يقبلوا بها ورغم سيطرتها على جزء قليل من ليبيا.

وتابع:” يحاول المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم من خلال اقتراحات غامضة استمرار الوضع في ليبيا بدعمه للمليشيات وحمايتها وإصراره على بقائها في المشهد”.

واعتبر أن نوعية وأعداد المشاركين الذين سيختارهم هو ومستشاروه في المسارات الاقتصادية والسياسية التي نتجت عن مؤتمر برلين دليل واضح يكشف عن حقيقة ما يهدف له سلامة ومن وراءه.

ورأى الزايدي أن تجاوز القوى الأساسية الفاعلة والتي تعكس إرادة أغلبية الليبيين وهي القوات المسلحة والقبائل يعني فقط عدم رغبة في البحث عن حل حقيقي،مضيفاً:”ما تقوم به البعثة الأممية مجرد عبث سياسي يشكل غطاء دوليا لحالة الفوضى وسلطة المليشيات المسلحة”.

أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية إختتم بالقول:” إن الحل بيد الشعب الليبي”،داعيا لدعم الجيش الوطني في معركته للقضاء على الإرهاب وسطوة المليشيات والعبث الأجنبي.