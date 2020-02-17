العراق: نمتلك قاعدة بيانات عن داعش يمكن الاستفادة منها إقليميا

العراق: نمتلك قاعدة بيانات عن داعش يمكن الاستفادة منها إقليميا

بغداد – كشف جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية، يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، في بيان صحفي للمتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب (قوات النخبة في الجيش) صباح النعمان، اطلعت عليه الأناضول.

وقال النعمان، إن “استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية”.

وأضاف، أن “الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق”.

وبيّن النعمان أن “قاعدة البيانات أصبحت مصدراً تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيط الاقليمي والمحيط الدولي”.

وشدد على أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ العصابات الإرهابية وملاحقتهم”.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي السبت الماضي، عن أن قواته قتلت 10 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية إنزال جوي في منطقة حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش” خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول