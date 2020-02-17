ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بأن اللجنة ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي صادق على نتائج مؤتمر برلين وتعتبر اللجنة ذلك القرار دفعة قوية للمؤتمر.

العقوري وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب أمس الأحد أكد أن نتائج مؤتمر برلين يمكن الانطلاق منها للوصول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.

وطالب مجلس الأمن بتقديم الدعم الكافي لبعثة الأمم المتحدة لأداء مهامها ويشترط خروج الميليشيات من مدينة طرابلس وفقا لترتيبات زمنية محددة وضمانات كافية والوقوف بحزم ضد التدخلات الاجنبية في ليبيا ودعم الحوار الاقتصادي للوصول لآليات حقيقية لإنفاق عائدات البلاد بعدالة وشفافية وضمان المساواة في التنمية المكانية لجميع مناطق ليبيا.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أكد على دعم المجلس لمساعي البعثة في اطلاق الحوار على جميع المسارات من اجل حل الأزمة الراهنة وبناء دولة القانون والمؤسسات.