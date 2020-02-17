ليبيا -أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن البرلمان هو الممثل الشرعي لأبناء الشعب الليبي وكان من المفترض رعاية أي حوار بين الأطراف الليبية إلا أن البعثة الأممية اقترحت عقد المباحثات في جنيف، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات مهمة للغاية وسينقل خلالها وفد البرلمان هموم ومشكلات كافة مكونات أبناء الشعب الليبي السياسية والاجتماعية.

المريمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين أوضح أن المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا مرتبطة ببعضها بعضاً.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أهمية المسار العسكري وتسليم الميليشيات المسلحة لأسلحتها في ظل ترحيب الجيش بمن يريد الانضمام إليه شريطة تسليم المعسكرات ومخازن الأسلحة للقوات المسلحة الليبية وحل الميليشيات وفق خطة منظمة لذلك.