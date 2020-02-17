ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه لا يعول على المسار السياسي ولا يعتقد أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) سيذهب في هذا المسار أيضاً.

المشري وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد رأى أن المسار السياسي ليس بديلا عن الحسم العسكري، مذكرا أنه لا توجد أية ضمانات تلزم الطرف الآخر لإيقاف ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وأنه لا يثق في الأطراف الدولية لحل الأزمة الليبية.

وبيّن أنه لا توجد رغبة لدى الطرف الآخر في أي حوار سياسي وأن ما حصل في برلين هو فقط محاولة لكسب الوقت، موضحاً أنه لا يعتقد أن لدى الدول الغربية القدرة على الضغط على الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق سياسي.

وأكد على أنهم لن يذهبوا في المسار السياسي ما لم يحدث تقدّم في المسار العسكري ، مضيفاً أن روسيا لا تؤيد حفتر بل تؤيد بعض المكونات الموجودة معه وهي من أتباع النظام السابق.

رئيس مجلس الدولة الإستشاري قال إن ما يعوّل عليه هو الوصول إلى صيغة في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، مشيرا إلى أنهم لن يرضخوا إلى أي ابتزاز سياسي أو عسكري وإلى اتخاذهم خطوات للتخفيف من آثار إقفال حقول النفط.