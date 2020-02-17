ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن أغلبية الشعب الليبي تؤيد بقوة القوات المسلحة في حربها لتحرير العاصمة وباقي المدن التي تسيطر عليها المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن التضليل الإعلامي لجماعة الإخوان قد أغرق أصوات أغلبية الشعب الليبي الرافض لمشروعهم الإرهابي، معتبرا أن ذلك هو أحد الأسباب الأساسية في إطالة أمد الأزمة الليبية.

وتابع:” أغلبية الشعب الليبي يرفضون بالكامل ما يسمى باتفاق الصخيرات الذي شكل انقلابا خطيرا على إرادته وأدخل البلاد في منحنى خطير للغاية”.

وأضاف:” أن القبائل والعائلات الليبية قدمت عشرات الآلاف من أبنائها لتقاتل تحت القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرير ليبيا من سيطرة الإخوان التي يدعمها فائز السراج والنظام التركي من وراءه”.

وشدد اليسير على ضرورة وصول صوت الشعب الليبي أولا إلى الحكومات العربية وثانيًا إلى باقي المجتمع الدولي ليقول لهم:” كيف تسمحون بهذا الدمار والإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان ونظام أردوغان على الليبيين وتشرعنون له عن طريق الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسي الناتج عن اتفاقية الصخيرات التي لم تتم تطبيق أي بند منها قانونيا ولا دستوريا والتي من خلال تواجدها تقوم تركيا بغزو فاضح للأراضي الليبية مهددة أمن المنطقة بالكامل وليس ليبيا فقط؟”.