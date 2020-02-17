موسكو – عقد منتدى “فالداي” الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي اليوم، الدورة التاسعة لمؤتمره “الشرق أوسطي”، تحت عنوان “الشرق الأوسط في زمن التغيرات: نحو هندسة استقرار جديد”.

ويبحث المؤتمر خلال يومي عمله في 17 و18 فبراير في موسكو، وبمشاركة أكثر من 50 مسؤولا وخبيرا من 20 دولة، أهم التحديات والسيناريوهات التي تحملها عشرينيات هذا القرن في جعبتها لمنطقة الشرق الأوسط.

وبين المحاور التي يناقشها المؤتمر، مستقبل الشرق الأوسط في السياق العالمي، وإشكالية تفاقم الصراعات في المنطقة، والعلاقات بين الدول العربية وجيرانها غير العرب، والوضع في الخليج والمغرب العربي، والعلاقات بين روسيا ودول المنطقة، والموجة الاحتجاجية الجديدة في الشرق الأوسط بأسبابها وتداعياتها.

وتعود بداية تاريخ المؤتمرات الشرق أوسطية لمنتدى “فالداي” إلى عام 2009، وسبق أن استضاف الأردن ومالطا والمغرب، إضافة إلى مدينة سوتشي الروسية دورات له في السنوات الماضية، قبل أن يتقرر عام 2016 عقد هذه المؤتمرات سنويا في موسكو.

يذكر أن منتدى “فالداي” تأسس عام 2004 وسمي باسم بحيرة فالداي، الواقعة في نصف الطريق تقريبا بين موسكو وسان بطرسبورغ، حيث عقد أول اجتماع للمنتدى.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين النخب الفكرية الروسية والدولية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

المصدر: RT