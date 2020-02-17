ليبيا – بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأحد خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتطوير خلال العام الجاري وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزراة العقيد خميس الوزان.

بوشناف ناقش خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة خطة الإدارة التدريبية والتأهيلية والتطويرية التي ستشرف عليها المدرسة الفنية بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي لرفع كفاءة الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين بوزارة الداخلية.

وأكد على ضرورة رفع كفاءة كافة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين بما يعزز قدرة الوزارة في تنفيذ واجباتها المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لتخريج الدفعة 66 لأعضاء هيئة الشرطة إضافة إلى الدفعة الأولى للمعهد العالي لضباط الشرطة سير الدورات التدريبية في درنة و الواحات وغيرها من مديريات الأمن.

كما شدد بوشناف على ضرورة فتح دورات تدريبية جديدة لصالح مديريات الأمن بمناطق غرب وجنوب ليبيا بما يدفع هذه المديريات إلى الأمام.

يشار إلى أن الاجتماع تطرق لإمكانية عقد دورات تدريبية خارجية أو من خلال خبرات دولية يتم استقبالها في ليبيا لنقل التجارب الدولية في تأهيل وتدريب هيئة الشرطة وفقا لآخر ما توصل إليه العالم من تقنية وتكيف مع تطور الجريمة.