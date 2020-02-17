تباين أسعار النفط في انتظار قرار “أوبك+” حول الإنتاج

تباين أسعار النفط في انتظار قرار “أوبك+” حول الإنتاج

فيينا – تباينت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، في انتظار إجراءات محتملة من جانب تحالف “أوبك+” لتمديد اتفاق خفض الإنتاج أو تعميقه لتعزيز استقرار السوق.

والخميس، قال رئيس منظمة أوبك، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن أعضاء تحالف “أوبك+” يدرسون إقرار خفض إنتاج النفط حتى يونيو/ حزيران المقبل، بدلا من الموعد الحالي المنتهي في مارس/ آذار المقبل.

وبحلول الساعة (07:56 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيح برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.09 بالمئة أو 5 سنتات إلى 57.27 دولارا للبرميل.

بينما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.04 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 52.36 دولارا للبرميل.

كان اتفاق خفض الإنتاج الحالي، مقررا له الانتهاء في يونيو/ حزيران 2019، لكن تم تمديد الاتفاق مطلع يوليو / تموز الماضي 9 أشهر إضافية حتى مارس المقبل.

ويجري خفض الإنتاج حاليا بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، مقارنة مع خفض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019.