ليبيا – شارك كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي في اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين المنعقد بمونيخ لتدارس المساعي الدولية والإقليمية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

باش طبجي ألقى كلمة خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية ضمنها دعوة تونس الدول المشاركة في الإجتماع والمجموعة الدولية عامة إلى توحيد الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية المنبثقة عن مؤتمر برلين والتمسك بالحل السلمي للازمة الليبية والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي لايزال يشهد عديد الخروقات.

وأكد على ضرورة الإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة في إطار حوار ليبي ليبي يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء.

وأبرز المساعي التي تقوم بها تونس بالتنسيق مع بلدان الجوار من أجل تشريك كافة الاطراف الليبية في إطلاق عملية التسوية السياسية والتوصل إلى تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.

كما شدد حرص تونس على الإنضمام إلى كافة فرق العمل التي سيتم تكوينها لاحقاً في إطار متابعة مسار برلين والتي ستشمل المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.