إيطاليا – أثار الكثير من التساؤلات غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه بريشيا (2-0) التي جمعتهما أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة “La Gazzetta dello Sport” الإيطالية عن المدرب ماوريسيو ساري قوله: “لقد قررنا منح رونالدو فرصة للراحة اليوم لأنه لا يستطيع اللعب في كل مباراة، لذلك وضعنا هذه التشكيلة لهذه المباراة”.

وانتظر عشاق الدون رونالدو من “صاروخ ماديرا” مواصلة سلسلته التهديفية للمباراة الـ 11 على التوالي ليصبح ثاني لاعب في تاريخ “الكالتشيو” يحقق هذا الإنجاز، بعد المهاجم الأرجنتيني المعتزل غابرييل باتيستوتا.

وأصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية متخطيا بذلك رقم مهاجمه الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه الذي سجل في 9 مواجهات متتالية.

وكان لدى “صاروخ ماديرا” فرصة ذهبية لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإيطالي بمعادلة رقم باتيستوتا في مباراة بريشيا، ومن ثم تحطيمه في المباراة القادمة أمام مضيفه سبال، حيث كانت فرصته جيدة للتسجيل في تلك المباراتين وذلك نظرا لتألقه اللافت منذ بداية العام الجديد 2020 إضافة إلى المستوى المتواضع لهذين الفريقين.

كما تأجل خوض رونالدو (35 عاما) مباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، إلى المواجهة المقبلة.

المصدر: وكالات