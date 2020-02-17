ليبيا – أعرب القيادي في حزب التجمع الإسلامي ، محمد عماري زايد ، عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق عن تهانيه لـ ” الأحرار ” بمناسبة ذكرى ” ثورة فبراير ” .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال زايد : ” بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير المباركة، ثورة الحرية و الأحرار ، ثورة البذل و العطاء، أتقدم لكل الأحرار من الليبيين و الليبيات في كل ربوع الوطن الجريح بخالص التهاني ” .

وتابع : ” داعيا المولى عز و جل أن يرحم شهداءنا الأبرار ، و يشفي الجرحى ، و ينصر فرسان البركان المدافعين عن عاصمتهم و بلادهم ” .

وختم زايد تهنئته بدعاء الله قائلًا : ” وأن يعيد ذكرى الثورة علينا و قد هزمنا مشروع الانقلاب العسكري، و توحدت بلادنا تحت ظل حكومة مدنية تبني دولة المؤسسات و القانون ينعم فيها الليبيون بالخير و السلام ” .