غوارديولا يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن مانشستر سيتي

غوارديولا يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن مانشستر سيتي

انجلترا – قرر الإسباني بيب غوارديولا، الاستمرار في منصبه على رأس الإدارة الفنية لنادي مانشستر سيتي على الرغم من حرمان الفريق من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت”، أن المدرب الإسباني أبلغ لاعبي فريقه، بأنه لن يترك منصبه ولن يرحل عن النادي “السماوي”، حيث خاطبهم قائلا: “حتى لو وضعونا في دوري الدرجة الثانية، فسأظل هنا. هذا هو الوقت المناسب للتلاحم والترابط”.

وبدوره، أكد الجناح رحيم ستيرلينغ، استمراره في الدفاع عن ألوان “السيتي”.

وربطت وسائل إعلام عالمية، غوارديولا ومجموعة من نجوم “السيتي” على غرار ستيرلينغ، بالرحيل عن الفريق في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”اليويفا”، معاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مانشستر سيتي طعنت في قرار “اليويفا” لدى محكمة التحكيم الرياضية.

المصدر: sports.ru