غزة – ذكرت قناة إسرائيلية، امس بأنّ مصر، بدأت بتشييد جدار جديد على حدودها مع قطاع غزة.

وقالت القناة السابعة (خاصة)، على موقعها الإلكتروني، إن السلطات المصرية بدأت أواخر الشهر الماضي ببناء جدار مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن الجدار شيد بمسافة 2 كم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البريّ شمالا، وذلك لمنع المسلحين من العبور إلى مصر عبر البرّ والأنفاق تحت الأرض.

ويبلغ ارتفاع الجدار بحسب القناة؛ 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحت الأرض.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مشاريع مصر الجديدة التي تهدف لتحسين الأمن على الحدود مع قطاع غزة، بحسب القناة.

ولم يصدر عن الجانب المصري أي إعلان رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة 10:00 تغ.

ويوم الجمعة الماضي، ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي، أنّ الجدار الجديد يتمّ إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلّحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخريّ القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز الـ10 أمتار.

وفي الـ 3 من شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري عن اكتشافه نفقًا جنوبي ساحة معكسر رفح الأمني قادماً من قطاع غزّة إلى قلب مدينة رفح ا(لمصريّة الحدوديّة) بطول يبلغ حوالي الـ3 كيلومترات”.

وجاء الإعلان عن اكتشاف هذا النفق، بعيد مقتل 5 جنود مصريّين وإصابة آخرين في اليوم ذاته، بتفجير عبوة ناسفة في جنوب مدينة الشيخ زويد الحدوديّة مع القطاع.

وفي 11 و 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، إحباط محاولة تسلل لمسلحين حاولوا العبور إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

وبناء الجدار، لا يعد الإجراء المصري الأول من نوعه الذي يهدف للقضاء على الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، فقد أنشأت القاهرة منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، بمسافة 14 كيلومترًا، في أكتوبر/ تشرين أول من عام 2014، بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

الأناضول