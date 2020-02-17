مصر – افاد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إن مصر جذبت تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم.

وأضاف المصدر لموقع “مصراوي” المصري، أن إجمالي التدفقات بلغت 12 مليار دولار في شهر ونصف الشهر، موضحا أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

وقال إن هناك إقبالا من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجنيه المصري، “بالرغم من زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط نظرا للاستقرار الاقتصادي في مصر ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف أن البلاد تلقت نحو ملياري دولار هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1.9 مليار دولار سجلت في نوفمبر الأسبق.

وأضاف المركز أن التحويلات من هذا النوع ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2019/2020 (يوليو-نوفمبر 2019) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل قرابة 9.9 مليار دولار للفترة المناظرة من العام السابق.

وتصعد العملة المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة أمام الدولار، مدعومة بتدفقات الدولار التي تدخل بشكل أساسي في أدوات الدين المصرية.

المصدر: مصراوي