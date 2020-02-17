ليبيا – قال المعارض التركي البارز تورغوت أوغلو إن شركة “سادات” التركية والتي ظهرت أخيراً بنسختها العربية على شبكة الإنترنت تواجه اتهامات بتدريب الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا واختطاف المعارضين في الخارج والاضطلاع بدور هام في انقلاب 2016 وبأنها قوة عسكرية لحماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتشرف على العمليات السرية لحزب العدالة والتنمية منذ 2012.

أوغلو في تصريح خاص لموقع “ميديا 24” اليوم الاثنين أوضح أن الجنرال تانري فردي يقود هذه الشركة بعد أن عمل في شعبة العمليات الخاصة التابعة لرئاسة الأركان العامة ومنظمة الدفاع المدني في قبرص التركية،واقتداءً بشركات مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية قرر تانري فردي تأسيس شركة تركية تعمل بنفس الطريقة.

وأشار المعارض التركي أوغلو إلى أن التقارير تشير إلى أن المناطق التي تنشط فيها الشركة قريبة من تركيا في المقام الأو، إضافةً إلى البلدان الإسلامية والدول التي تعرف كثافة سكانية مسلمة.

وكشف تورغوت أوغلو أن الشركة وقعت في 2013 بروتوكولين للنوايا الحسنة مع الجيش الليبي لإنشاء منشأة رياضية عسكرية،ومركز صيانة وإصلاح المركبات المدرعة لكن تحركات المشير خليفة حفتر في أغسطس في ذات العام حالت دون تنفيذ هذه الاتفاقات.

وقال أوغلو إن أردوغان لا يمكنه أن يكتفي بشركة سادات فقط،مرجحاً تأسيس كيانات ومنظمات سرية مشابهة،مؤكداً أنه يستعد لاستخدامها لضمان بقائه في السلطة لاستحالة ذلك بالطرق الديمقراطية وأنه لن يتردد في إشعال حرب أهلية عند الضرورة لحماية منصبه.