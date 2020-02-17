السعودية – اتهم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مجددا من أسماها “مليشيات الغدر الإيرانية” باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أنه كان قائدا وطنيا مصلحا.

وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر” امس قائلا “استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته مليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار”.

وأضاف: “رحل رفيق الحريري إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن”.

يذكر أن رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير 2005 عندما انفجر نحو 1800 كيلوغرام من المتفجرات الشديدة لدى مرور موكبه بجانب فندق في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان بن سلمان قد اتهم قبل 3 سنوات عندما كان سفيرا في واشنطن، “حزب الله” و”مليشيات إيران” باغتيال الحريري ومحاولة اغتيال وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير.

المصدر: تويتر