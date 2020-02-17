نجم قريب وضخم قد ينفجر في حدث يمكن رؤيته من الأرض!

نجم قريب وضخم قد ينفجر في حدث يمكن رؤيته من الأرض!

الولايات المتحدة – ظهرت تفاصيل جديدة عن نجم ضخم قريب، يعتقد علماء أنه سينفجر بعنف بحيث يمكن رؤية الانفجار من الأرض.

وتبين أن بقعة نجم “منكب الجوزاء” (Betelgeuse) “تشع” بشكل غامض لعدة أشهر، وأصدر علماء الفلك مؤخرا صورا جديدة للنجم.

وتُظهر الصور، التي التُقطت في يناير وديسمبر عام 2019، بواسطة تلسكوب ضخم في تشيلي، كيف حل الظلام على النجم على مدار العام الماضي.

وقالت ناسا، إن الملاحظات أشعلت النقاش حول موعد انفجار النجم في حدث كوني، يُعرف باسم المستعر الأعظم. وأضافت: “خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، تبين أن “منكب الجوزاء” أصبح في الواقع أكثر إشراقا بعض الشيء، بينما خفت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الماضية. ومن المحتمل أن يكون هذا التباين مجرد سلوك طبيعي لهذا العملاق المتغير المشهور، ولكن التعتيم الأخير أعاد إثارة النقاش حول المدة التي قد تستغرقها، قبل حدث المستعر الأعظم”.

ومن المحتمل أن ينفجر Betelgeuse، الموجود في كوكبة Orion على بعد نحو 700 سنة ضوئية من الأرض، خلال آلاف السنين في المستقبل.

وعندما يحدث ذلك، سيظهر ضوء في سماء الليل على الأرض، حيث يصدر النجم إشعاعا أكثر إشراقا من القمر المكتمل.

وقالت ناسا إنه في حين قد يبدو هذا الحدث مخيفا بعض الشيء، إلا أن الانفجار لن يشكل أي خطر على الحياة على الأرض.

وشارك العلماء في المرصد الأوروبي الجنوبي صور تعتيم Betelgeuse لأول مرة، حيث التُقطت باستخدام التلسكوب الكبير جدا على جبل سيرو بارانال في تشيلي.

ويعد نجم “منكب الجوزاء” عملاقا أحمر، وهو نوع من النجوم اللامعة بشكل لا يصدق مع عمر افتراضي قصير. ويتغير بشكل شبه منتظم، ما يعني أن سطوعه يمكن أن يتغير.

ومع ذلك، قال علماء في ESO إن التعتيم من غير المرجح أن يكون سبب انفجار وشيك.

وتنطلق المستعرات الأعظمية عندما يحرق نجم ما يكفي من الهيدروجين، بحيث يؤدي إلى انهيار النواة.

المصدر: ذي صن