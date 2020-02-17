ليبيا – أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن اليوم الإثنين أن مسار برلين للتسوية في ليبيا سيكون دون جدوى حال عدم وجود مراقبة دقيقة على حظر الأسلحة والقوات التي تعمل على الأراضي الليبية.

اسيلبورن قال قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل وفقاً لوكالة “سبوتنيك”:”أعتقد أن عملية برلين لا قيمة لها إذا لم تكن هناك رقابة على تنفيذ حظر الأسلحة وعلى القوات الموجودة في ليبيا”.