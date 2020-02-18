إيران – أعلنت السلطات الإيرانية عن إصدار أحكام نهائية بالسجن تتراوح بين 4 و10 سنوات، بحق 8 ناشطين يعملون لدى منظمة البيئة الإيرانية بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، إن محكمة الثورة الإيرانية اعتبرتهم متعاونين مع دولة معادية ضد الأمن القومي الإيراني.

وحكم على كل من مراد طاقباز ونيلوفر بياني بالسجن لمدة عشر سنوات واسترداد أموال كانا قد تلقياها من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، كما حكم على موظفين آخرين هما هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن لثمانية أعوام، بينما حكم على الموظفين سام رجبي وحميدة كاشاني وأمير حسين خالقي بالسجن لستة أعوام، فيما صدر حكم آخر بالسجن 4 سنوات بحق عبد الرضا كوهباية بتهمة تنظيم تجمعات غير قانونية في البلاد.

ويعود ملف موظفي منظمة البيئة الإيرانية إلى يناير عام 2018، حين ألقت استخبارات الحرس الثوري القبض على أعضاء مجموعة بيئية تابعة لمنظمة البيئة، وتم توجيه اتهامات إليهم باستخدام المشاريع والأبحاث البيئية قرب مراكز حساسة، كغطاء لجمع معلومات سرية.

وبعد نحو أسبوعين من اعتقال المجموعة، قالت السلطات إن أحد أعضائها وهو كاووس سيد إمامي، وهو ناشط بيئي وأستاذ معروف، انتحر في السجن.

المصدر: RT