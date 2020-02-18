روسيا – أعلن سيرغي زاموزدرا، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة تشيليابينسك، عن اكتشاف شكل للكربون غير معروف على الأرض في نيزك تشيليابينسك الذي سقط على الأرض عام 2013.

وقال زاموزدرا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إنه عند دراسة عميد كلية الفيزياء سيرغي تاسكايف، عينات من غبار النيزك، لاحظ شيئا يلمع. اعتقد في البداية أنها قطع صغيرة من الألماس لأنه سداسي الأسطح. ولكنهم تمكنوا في ألمانيا من التقاط هذه البلورة باستخدام ملقط مجهري، واتضح من تعريضها إلى الأشعة السينية، أنها ليست ألماس، بل بلورة كربونية. وبعد ذلك جرى تحديد موضع الذرات والمستويات التي بينها، وعلى ضوء هذه القياسات بينت نتائج الحسابات التي أجراها خبراء كوريون باستخدام الكمبيوتر، أن توزيع الذرات بهذا الشكل ممكن”.

ووفقا له، يمكن أن تكون للكربون أشكال عديدة بما فيها هذه، التي يطلق عليها بلورة مزدوجة متعددة. وأضاف، لم يعثر على مثل هذا الكربون على الأرض سابقا، لذلك على الخبراء تحديد كيفية نشأته.

وقال، “أحد الخيارات، يفيد بأنه نشأ في الظروف الفضائية خلال مليارات السنين. أو خلال اختراقه الغلاف الجوي للأرض”.

ووفقا للمكتب الإعلامي لجامعة تشيليابينسك، شارك في دراسة أجزاء النيزك، سيرغي تاسكايف مع زملائه من الجامعة التقنية في دارمشتات (ألمانيا) وجامعة كينغبوك الوطنية (جمهورية كوريا).

ويذكر أن هذا النيزك سقط يوم 15 فبراير عام 2013 في مقاطعة تشيليابينسك، وأكبر قطعة عثر عليها في قاع البحيرة، وزنها 600 كيلوغرام، وتعرض حاليا في متحف “جنوب الأورال”.

المصدر: نوفوستي