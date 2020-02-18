البحث عن 50 رياضيا في السعودية لتدريبهم على المصارعة الترفيهية

البحث عن 50 رياضيا في السعودية لتدريبهم على المصارعة الترفيهية

السعودية – أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية “WWE” أنها ستعود إلى السعودية من أجل البحث عن جيل جديد من النجوم وذلك من خلال إقامة تجارب أداء واكتشاف مواهب في العاصمة الرياض.

وأكدت “WWE” أنها ستعطي الفرصة لنحو 50 رياضيا من المملكة لإظهار إمكاناتهم ومهاراتهم في رياضة المصارعة العالمية الترفيهية وقدراتهم، لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم، وذلك من أجل الحصول على عقد ليتمرنوا في مركز تدريبات “WWE” بشكل كامل.

وسيكون تقديم إقامة تجارب الأداء متاحا عبر الموقع الرسمي: www.wweperformancecenter.com

كما يتضمن الموقع الإرشادات خطوة بخطوة عن كيفية التقديم في تجارب السعودية 2020 في الرياض.

علما أن أولى تجارب أداء واكتشاف مواهب لـ “WWE” أقيمت في جدة خلال شهر أبريل من عام 2018 ونجح ثلاثة مشاركين فيها بتوقيع عقود مع الشركة.

ويتدرب اليوم كل من منصور وحسين الدقل وفيصل كردي بشكل كامل في مركز تدريب “WWE” في أورلاندو فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن نجوم من “WWE” سيشاركون في عرض “سوبر شوداون” الذي سيقام في قاعة محمد عبده في البوليفارد بالعاصمة الرياض، يوم 27 فبراير الجاري.

المصدر: “sabq”