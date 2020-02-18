ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني الدكتور احميد حومة .

بليحق قال وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس إن الجلسة اليوم استهلت بمناقشة آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف والحوار القادم وبعد مداولة هذا البند تم اعتماد آلية اختيار اللجنة المكونة من 13 نائباً بأن يتم اختيارها بالتزكيات نائب عن كل دائرة من الدوائر 13 الممثلة لكافة أنحاء ليبيا.

وأضاف”لقد تم اليوم اعتماد 7 دوائر من أصل 13 دائرة بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكيات لممثل لهم حيث تم اعتماد النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى والنائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة والنائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة والنائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة والنائب د.احميد حومة عن الدائرة السابعة والنائب علي محمد كشير عن الدائرة الثانية عشر والنائب عادل محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر”.

كما أكد على أن باقي الدوائر سوف تستكمل خلال اليومين القادمين حيث سيصدر بها قراراً من رئاسة مجلس النواب مع الضوابط التي سوف تنظم عمل هذه اللجنة في مقدمتها بأن لا تقوم اللجنة باتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار إلا بالعودة لمجلس النواب قبل ذلك.

ونوّه إلى أنه خلال الجلسة تم إعلان منطقة قصر بن غشير منطقة منكوبة نظراً لعمليات القصف الذي تتعرض له وعمليات التهجير وكل الظروف التي تمر بها المنطقة وبذلك علقت الجلسة.