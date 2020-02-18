ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اليوم الثلاثاء والتي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2510 في جنيف في 18 فبراير.

البعثة الأممية أشادت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجنماعي”تويتر” بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها.

وأعربت عن أملها بأن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في 26 فبراير.

كما حثت البعثة الأممية المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير للبلاد.