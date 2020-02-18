ألمانيا – كشف مدربا فريقي بوروسيا دورتموند وضيفه باريس سان جيرمان، عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

واختار السويسري لويسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه ضد ضيفه الفرنسي:

بينما وضع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

المصدر: “@BVB/@PSG_inside”