ليبيا – أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك أن تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لن يأتي بنتائج إيجابية حقيقية.

جليك وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في مقر الحزب بأنقرة وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية قال:” تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لن يعطي نتائج إيجابية لأن بعض الدول الأوروبية تدعم بشكل مباشر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتُقدم له السلاح”.

وأضاف أنه ينبغي أن تتم عملية الحظر من قبل الأمم المتحدة،مشيرا إلى أن جهود تركيا في هذا الصدد هي الأقوى من بين جميع دول العالم.

وأعرب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عن استيائه إزاء عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ضد “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).