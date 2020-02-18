وأكد على أن روسيا دولة مهمة وفاعلة في المجتمع الدولي وفي حل الأزمة الليبية، معتبراً أن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تفكيك المليشيات فالأزمة الليبية أمنية وليست سياسية.

وتابع الحويج في إجابة على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد اجتماع جديد بين الأطراف الليبية في موسكو أو في أي عاصمة أخرى: “نرحب بالدور الروسي روسيا دولة مهمة وفاعلة في المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية ولكن إذا كانت أي عاصمة سواء كانت موسكو أو أي عاصمة أخرى فلا بد أن يقوم الحل انطلاقاً من الثوابت الأساسية وهي تفكيك المليشيات الخارجية على القانون، أي حل لا يقوم على تفكيك المليشيات وجمع السلاح الذي يقدر بـ21 مليون قطعة سلاح لن يكتب له النجاح”.

كما أردف: “رأينا لقاء باريس 1 وباريس2 ولقاء أبوظبي والصخيرات وباليرمو هذه اللقاءات لم تنجح والأزمة مستمرة، لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية. المشكلة ليست سياسية وإنما أمنية المشكلة ليست من يحكم المشكلة في تفكيك المليشيات وعدم التوزيع العادل للثورة إذا حللنا هذه المسائل يمكن أن نذهب إلى حوار وطني شامل وحكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات، وتكون ليبيا لكل الليبيين”.