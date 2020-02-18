ليبيا – إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى خطر التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية وبالخصوص ليبيا ودعمه للجماعات الارهابية وجلب المرتزقة ليقاتلوا في صفوف المليشيات مما سبب في إطالة مدى الازمة الليبية.

وأعرب الحويج عن ترحيب الدولة الليبية بأي دور للاتحاد الافريقي يؤسس على فهم حقيقي للأزمة الليبية بتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

كما دعا وزير الخارجية هيئة الحكماء بمفوضية الاتحاد الافريقي لزيارة ليبيا والعمل على حل عادل للأزمة الليبية.