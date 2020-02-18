ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أنه يجب على مجلس الأمن الموافقة على آلية تنفيذ قرار بشأن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد حظر السلاح في ليبيا.

لافروف قال عقب مباحثات “2 + 2″ الروسية الإيطالية:” آليات تنفيذ مثل هذه القرارات بالنسبة لنا لا لبس فيها يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي”.

وأشار إلى أنه تم تقديم هذا الموقف عبر المباحثات الجارية، مؤكداً على أنه لا يمكن استخدام أي آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض ببساطة بناء على طلب دولة أو مجموعة معينة من البلدان.

كما لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الجانب الإيطالي أكد على أنهم يتفهمون ذلك.