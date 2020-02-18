السعودية – كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريف، عن عزم الوزارة إطلاق “بنك الصادرات” خلال الأيام المقبلة، كأداة دعم للقطاع الصناعي في السعودية.

وقال الخريف، على هامش مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية “تجسير”، إن الدولة تعول على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة، في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار إلى أنه من خلال “بنك الصادرات” سيتم تأسيس التجمعات الصناعية المختلفة، التي تعنى بالنظر للتجمعات كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد.

المصدر: “واس”