مصر – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الاثنين، مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

ووفقا للرئاسة المصرية قام الرئيس المصري بتفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على صناعة المنتجات الحربية .

كما افتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر “الفيديو كونفريس” بالمصانع الحربية 144 في بنها، و270 بقها، و999 بحلوان.

وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة long life LD900 والعربة المدرعة سيناء 200.

وتقوم مصر بتصنيع عدد من الأسلحة والذخائر محلية الصنع، من بينها مدرعات ودبابات بالتعاون مع شركات كبرى.

المصدر: RT