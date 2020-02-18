موسكو – اوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنصار تطوير الحوار الروسي الفرنسي، الذي يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: “بصراحة، لم أطلع بالتفصيل على تصريح الرئيس الفرنسي. نحن نعرف شيئا واحدا فقط – إنه مؤيد ملتزم بتطوير الحوار الروسي الفرنسي، والروسي الأوروبي”.

وشدد ممثل الكرملين، على عدم وجود أي بديل للحوار، “من وجهة نظر الوصول للتفاهم، والعثور على طرق الخروج من العديد من الأزمات التي تشكل تحديا لنا اليوم”.

بهذا الشكل، علق بيسكوف على تصريح للرئيس الفرنسي تحدث فيه، عن محاولات روسيا التدخل في الانتخابات في فرنسا. وقال بيسكوف إن “روسيا تعارض بشكل قاطع أن تتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، ونحن من جانبنا، لا نسمح بإمكانية أن تفعل روسيا الشيء نفسه بالنسبة لدول ثالثة”.

المصدر: إنترفاكس