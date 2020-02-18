ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري إن قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا مريبة وتتعلق بمراقبة الجانب البحري فقط وبذلك يكون الهدف منها بالأساس الاتفاق مع تركيا.

المشري أعرب في حديث لـ”TRT عربي” التركية عن توجسه من قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تشديد المراقبة على حظر الأسلحة عن ليبيا، لافتاً إلى أن القرارات تأتي بعد امتلاء ما وصفها بـ”مخازن حفتر” بالسلاح فضلاً عن أن معظم الأسلحة التي تصل إلى “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) تأتي من مصر عبر الحدود البرية أو من خلال طيران مباشر من بعض الدول على حد زعمه.

وإعتبر أن ما وصفها بـ”صفوف الثورة” عانت انقساماً لا يزال موجوداً إلا أن حدته خفّت، مضيفاً :”في المقابل أنفقت دول اقليمية عشرات المليارات إن لم يكن مئات المليارات في سبيل إجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة فبراير في ليبيا لكن الاتفاق مع تركيا أعاد التوازن إلى المشهد بعد أشهر من الاعتداء على طرابلس”.

وإستطرد حديثه:” تلك الدول صرفت عشرات المليارات لإجهاض ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة فبراير في ليبيا والاتفاق مع تركيا أعاد التوازن إلى المشهد بعد أشهر من الاعتداء على طرابلس، هذه الدول (دول الخليج ومصر) قادت الثورة المضادة في ليبيا وأفشلت عمل المؤتمر الوطني واستطاعت عسكرة المشهد السياسي” على حد زعمه.

وقال المشري في ختام حديثه أن ما وصفها بـ”التركة التي خلّفها معمر القذافي” كانت من أهم عوامل تأزُّم الوضع في ليبيا خاصة من الناحية الثقافية حسب زعمه.