ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

اللقاء ناقش بحسب مكتب إعلام قيادة الجيش ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية ، وكذلك الحديث عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها .

كما اكد القائد العام على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا .