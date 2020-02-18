 النجمة الإيطالية ويرار تتوج بذهبية بطولة العالم للبياثلون (صور) – صحيفة المرصد الليبية
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إيطاليا – أحرزت النجمة الإيطالية دوروتيا ويرار الميدالية الذهبية لسباق البياثلون لفردي السيدات لمسافة 15 كم، وذلك ضمن بطولة العالم المقامة حاليا في إيطاليا.

وقطعت دوروتيا ويرار مسافة السباق بزمن قدره (43:07.7) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية للألمانية فانيسا هينز، التي تأخرت بفارق (2.2 ث) عن الفائزة.

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بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب النرويجية مارته ريسيلاند، التي حلت في المركز الثالث قاطعة مسافة السباق بزمن قدره (43:23.5) دقيقة.

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وتوجت النجمة دوروتيا ويرار بالميدالية الذهبية الثانية لها في هذه البطولة، وذلك بعد ذهبية سباق الملاحقة لمسافة 10 كيلومترات، يوم الأحد الماضي.

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المصدر: “sportbox”