ليبيا – قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل.

مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أشار بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.

وأوضح أن هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقاً اللجان العسكرية.