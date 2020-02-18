انجلترا – أكد نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، سيخضع لجراحة هذا الأسبوع بعد إصابته بكسر في الذراع اليمنى خلال الفوز على أستون فيلا الأحد الماضي.

وقال توتنهام في بيان: “بعد الجراحة سيراجع فريقنا الطبي الخيارات المتاحة لتأهيل سون ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لعدة أسابيع”.

ولم يحدد النادي، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، إطارا زمنيا لعودة سون، لكن مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، توقع غياب اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 27 عاما الهداف الأساسي لتوتنهام في غياب المهاجم هاري كين، وسجل هدفين في الفوز 3-2 على أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي.

وأحرز المهاجم الكوري تسعة أهداف وصنع سبعة في الدوري هذا الموسم.

ويلعب توتنهام ضد ضيفه لايبزيغ الألماني غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات