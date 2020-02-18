إيران – دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الثلاثاء، إلى إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير لإظهار وحدة الشعب الإيراني في مواجهة “الأعداء”.

وقال خامنئي إن هدف الدعاية الأمريكية ضد الانتخابات الإيرانية، هو الفصل بين الشباب الإيرانيين ونظامهم الإسلامي، مشددا في المقابل على أن الولايات المتحدة ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين.

وأضاف خامنئي أن الانتخابات في إيران بمثابة “جهاد عام” وتعزيز لقوة البلاد وحفظ ماء وجه النظام الإسلامي، وأضاف: “مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات المقبلة ستحفظ ماء وجه نظامنا الإسلامي”.

يأتي كلام خامنئي، غداة احتجاجات طلابية وسط العاصمة الإيرانية طهران، دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورفعت شعارات مناهضة للحرس الثوري.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق، بأن الحملة الانتخابية في إيران شهدت بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.

المصدر: RT+رويترز