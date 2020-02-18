سنغافورة – اكدت الحكومة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، إنها خصصت 5.6 مليار دولار سنغافوري (نحو 4.02 مليار دولار)، لمساعدة الشركات والأسر لمواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة هنج سوي كيت، عن التدابير الاقتصادية الحكومية والتي تشمل خططا لمساعدة قطاعات السياحة والطيران وتجارة التجزئة والغذاء والنقل، حيث تعد هذه القطاعات الخمسة الأكثر عرضة لتفشي فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعمال، تشمل إدارة فواتير الأجور وخصومات على الضرائب.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ستخصص 800 مليون دولار سنغافوري لمكافحة الفيروس القاتل، حيث يذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى وزارة الصحة.

وسجلت سنغافورة أعلى نسبة إصابات بالفيروس الجديد بعد الصين، وبلغ عدد الحالات المؤكدة حتى ظهر اليوم نحو 77 حالة، بحسب معلومات وزارة الصحة هناك.

المصدر: CNBC