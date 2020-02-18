صادرات نفط السعودية مستقرة في ديسمبر عند أعلى مستوى في عام

صادرات نفط السعودية مستقرة في ديسمبر عند أعلى مستوى في عام

الرياض – أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، الثلاثاء، استقرار صادرات السعودية من النفط الخام، خلال ديسمبر/ كانون أول 2019، عند أعلى مستوياتها خلال عام.

واستقر حجم صادرات المملكة للشهر الثاني على التوالي، عند 7.373 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018، الذي سجلت خلاله 7.69 ملايين برميل يوميا.

وكانت السعودية سجلت في سبتمبر/ أيلول 2019، أدنى صادرات في 23 شهرا بـ6.67 ملايين برميل يوميا، مدفوعة بهجمات للحوثيين على منشأتين نفطيتين تتبعان “أرامكو”.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، رغم أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط إنتاج يومي 9.5 ملايين برميل يوميا.

وفي ديسمبر 2019، قرر تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2020، مقابل 1.2 مليون برميل خلال 2019.

ودخلت اتفاقية “أوبك+”، بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ مطلع 2019 وتنتهي في مارس/آذار المقبل، وسبقها عدة اتفاقيات لخفض الإنتاج منذ مطلع 2017.

و”جودي”، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

الأناضول