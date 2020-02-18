انجلترا – تحدث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل تفصيلي عن مواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وفرص فريقه.

يعود يورغن كلوب مع فريقه “الريدز” لأول مرة إلى ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بعد تتويجه فيه بلقب بطل “التشامبيونز ليغ” لعام 2019، على حساب الفريق الإنجليزي الآخر توتنهام.

وقال المدرب الألماني في مقابلة مع الموقع الرسمي لفريق ليفربول عشية المباراة المرتقبة، عن ما يتوقعه من أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني:

– “الكثير فعلا من الواضح تماما أنك تتأخر عن برشلونة برصيد 10 نقاط وريال مدريد، فلا يمكنك اللحاق بهما. التأهل ليس مضمون بنسبة 100% بالتأكيد. وأتلتيكو مثلنا حيث كان يطارد هذه الكأس لسنوات وسنوات، وكان بالفعل في النهائي مرتين. إنه شيء آخر. لا أقول إنهم يعانون في الدوري، إنها فترة انتقالية. غادر النادي لاعبون مهمون حقا، غودين وغابي وغريزمان وخوان فران، وكان عليهم استبدالهم. لكنهم في وضع جيد. أعتقد أنهم سوف يتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهو أمر جيد، وبعد ذلك في العام المقبل ستكون خطوة للأمام. نتوقع منهم أن يحاولوا استخدام هذه الفرصة. إنها مباراة متساوية، إنهم يلعبون في ملعبهم، علينا أن نواجههم هناك، لكننا نحاول الاستفادة من تجربة الماضي”.

وعن سجل فريق سيميوني المثير للإعجاب على ملعبه:

“أنهم يخلقون أجواء رائعة ويستفيدون منها جيدا. إنه فريق قوي للغاية، بأسلوب قتالي، مدرب متحرك للغاية، أود القول إنه يجب علينا أن نكون مستعدين لذلك بالتأكيد”.

وحول عما إذا كانت الإصابات في أتلتيكو قد أثرت على تحضيراته للمنافس قبل المباراة:

– “أرسل لي أحدهم أن جواو فيليكس لن يشارك. أي كان من سيلعب في الوسط، فيتولو أو أي شخص آخر. ربما خلال ثلاثة أسابيع عندما نلعب المباراة التالية، لن يكون لدينا أي فكرة عن من سيلعب لأنهم عادوا جميعا ولديهم فريق كبير. ولكن هناك عدد قليل من اللاعبين الأساسيين يشاركون دائما، في الرمق الأخير، يمكن أن يتغير التشكيل بالكامل قليلا. التحليل يدور حول أفكارهم، وأسلوب اللعب، والخطة أو المسار الذي يتبعونه أكثر من اللاعبين الفرديين. هذا لا يتغير. الطريقة التي يدافعون بها طالما دييغو هناك. هذا يعني أنها لن تتغير أبدا. والأشياء الهجومية تتحسن، بالطبع. بشكل دفاعي، إنه نفس الشيء وهو جيد جدا، لهذا السبب يتمسكون به”.

وعن الإثارة التي يشعر بها الجميع في ليفربول بسبب عودة دوري أبطال أوروبا:

– “عليك أن تسأل الشباب، لا أعرف بالضبط. إنه دائما ما يعجبك هذا، يمكنك رؤية ذلك. دوري الأبطال، من الصعب العثور على الكلمات المعبرة، إنها ليست منافسة، إنها فرصة. كنا في المباراة النهائية مرتين، ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا استثنائي، لا يمكن لأحد أن يتوقع بالتأكيد أننا سنذهب للمرة الثالثة إلى النهائي. نهجنا الدائم هو محاولة الاستمتاع بالمنافسة، نحب اللعب في بلدان مختلفة، في ملاعب مختلفة، هذا الملعب على وجه الخصوص. ونحن نبذل قصارى جهدنا ونعرف أن تحقيق نتيجة جيدة هنا يمنحنا فرصة في آنفيلد. لم نشعر أبدا بأي نوع من الضغط في دوري الأبطال، لقد كان من الرائع دائما أن نكون جزءا من ذلك، ونأمل أن نكون كذلك مرة أخرى”.

وحول شعوره بالعودة إلى ميتروبوليتانو، قال كلوب:

– “لا أعرف بالضبط. من الواضح أننا نذهب إلى هناك الليلة، مما يساعدنا، نحن في غرفة ملابس مختلفة لأننا استخدمنا غرفة تبديل ملابس الفريق صاحب الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد كان أمرا مختلفا بالفعل. إنه شعور إيجابي. في المرة الأخيرة كانت مباراة كبيرة وهذه المرة مباراة كبيرة، والفارق الوحيد هو أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من مشجعي أتلتيكو في الملعب ولكن هذا ليس كبيرا جدا. من الجيد أن نتمكن من العودة إلى هنا مجددا بهذه السرعة، كل هذا جيد”.

المصدر: “liverpoolfc”