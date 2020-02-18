لافروف: الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا

لافروف: الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا

ليبيا – رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا.

لافروف وفي مقابلة مع صحيفة “لاستامبا” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية على ضوء القمة الإيطالية الروسية التي ستعقد اليوم الثلاثاء في روما قال:”عزم الاتحاد الأوروبي ضمان وحدة الأراضي الليبية كما قال بنفسه غير واضح تمامًا بالنسبة لي”.

وذكر لافروف أن الأمر متروك لليبيين أنفسهم للعمل كضامنين بهذا المعنى في حين أن مهمة المجتمع الدولي هي مساعدتهم على تهيئة الظروف اللازمة في ظل الإدراك بأن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد القادر على توفير هذه الضمانات الشمولية.

وخلص رئيس الدبلوماسية الروسية الى القول :”من جانبنا نحن نعتزم التحرك في هذا الاتجاه”،في إشارة الى دعم الأمم المتحدة.