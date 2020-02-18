الولايات المتحدة – حقق متقاعد من البحرية الأمريكية يدعى جورج هود، إنجازا مذهلا، بتحطيمه الرقم القياسي العالمي، في تمرين رياضي صعب ومعقد يعرف بـ”وضعية اللوح الخشبي”.

وحافظ هود البالغ 62 عاما على وضعيته على اللوح الخشبي لمدة 8 ساعات و15 دقيقة و15 ثانية، بعدما بذل جهدا جبارا.

وتجاوز هود بـ14 دقيقة تقريبا، الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان بحوزة شرطي صيني يدعى ماو وي دونغ.

ووضعية اللوح الخشبي هي تمرين رياضي، يتطلب أن يثبت المرء جسمه وكأنه سيقوم بأحد تمارين الضغط، وتكمن صعوبة هذا التمرين باعتماده بشكل رئيس على لحاء العضلات المسؤولة عن تثبيت الحوض والوركين والعمود الفقري، ولا يقوى الإنسان العادي على تحمل ذلك الوضع إلا لدقيقتين.

والخطير في التمرين أنه في حال القيام بـ”وضعية اللوح الخشبي” بشكل غير صحيح، يمكن أن يعرض الرياضي لمشاكل خطيرة في العمود الفقري، ولا ينصح الأطباء بإجراء التمرين في الصباح الباكر وقبل النوم.

المصدر: givemesport.com