ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنه تم إجلاء مرضى الليبيين الموفدين للعلاج في جمهورية الصين الشعبية وذلك بالتنسيق مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية بالصين محمود عبدالحق.

مدير عام المركز الوطني أشار خلال مداخلة هاتفية أجراها مع “القناة الصحية FM” التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن العدد الكلي لليبيين الموفدين للعلاج فى الصين بالمرافقين 12 مواطن حيث تم إجلاء 9 منهم فيما تبقى 3 مواطنين لغرض استكمال إجراءات السفر.

ولفت إلى أنهم خضعوا للكشف الطبي الكامل من قبل السلطات الصينية قبل مغادرتهم إلى دبي ومن ثم إلى جمهورية تونس، مؤكداً على أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية والسفارة الليبية بتونس تبين خلوهم من فيروس كورونا المستجد وأنهم بصحة جيدة.

أما عن موعد عودتهم إلى ليبيا أفاد النجار أن اثنين منهم قد عادوا بالفعل إلى البلاد وأن المركز الوطني على تواصل معهم ومراقبتهم صحياً بعد أن اتخذوا اجراءات الوقاية اللازمة من المركز إلى حين انتهاء فترة الحضانة 14 يوما، مشيراً إلى أن باقي العدد سيصل البلاد اليومين القادمين.

وفي ختام مداخلته ثمّن الدور الذي قامت به السلطات الصحية في الجمهورية التونسية في متابعة الحالة الصحية للمواطنين الليبيين بالتنسيق والتواصل مع المركز الوطني والدور الذي قامت به مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة في تواصلها مع المركز ومتابعتها للحالة الصحية للمواطنين الليبيين والتأكد من سلامتهم.

وثمّن الجهود التي قام بها كل من الملحق الصحي بالسفارة الليبية في الصين والمكتب الصحي بالسفارة الليبية في تونس.